Marvel, un fan ricrea l'elmo di Iron Man ed è perfettamente funzionante!

Al termine di Avengers: Endgame abbiamo dovuto salutare Iron Man. Il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. ha scelto di sacrificarsi per una nobile causa ma, il ricordo del "genio, miliardario, playboy, filantropo" è ancora ben vivo nel cuore dei fan del Marvel Cinematic Universe.

Succede così che un utente di Reddit decida di realizzare un elmo di Iron Man e addirittura perfettamente funzionante. Non manca nulla, ci sono i pannelli con gli occhi luminosi e le cerniere di apertura e chiusura attivate dalla pressione di un pulsante. Il risultato sembra essere davvero impressionante e come rivelato dal creatore di quest'opera, non è stato per niente semplice realizzarlo.

"Ci sto lavorando da un po'. Volevo un casco che si aprisse il più fedelmente possibile a quelli animati dei film. Finora mi sento abbastanza soddisfatto del risultato. Anche questo è completamente indossabile quando viene rimosso dalla base".

Intanto, Robert Downry Jr. sta vivendo un vero e proprio dramma. L'interprete di Iron Man ha dovuto infatti salutare il suo assistente Jimmy Rich morto in un violento incidente automobilistico. L'uomo era stato al fianco della celebre star del Marvel Cinematic Universe nei momenti più difficili della sua vita. Come saprete, l'attore è stato arrestato diverse volte con accuse legate al possesso e al consumo di droga.