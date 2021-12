Marvel, i fan ossessionati dall'incontro di Chris Evans con Topolino a Disney World

Chris Evans è una delle star di Hollywood maggiormente impegnate nell'interazione con i propri fan sui social e nelle ultime ore è circolata su Twitter una foto che ritrae la star Marvel a Disney World al fianco dell'icona Disney, Topolino. L'immagine, così come quella che lo ritrae con Minnie, sono diventate subito virali sul web.

I fan hanno evidenziato l'amore di Evans per la Disney e ovviamente hanno fatto riferimento al possibile ritorno dell'attore nel franchise Marvel.

Chris Evans potrebbe tornare nell'MCU e riprendere il ruolo di Steve Rogers dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame.



Tuttavia prima di poter confermare il ritorno, Evans sarà impegnato nel film Lightyear, nuovo capitolo Pixar incentrato sul celebre personaggio di Toy Story, Buzz Lightyear.

Il regista di Lightyear, Agnus McLane, ha sottolineato in proposito:"C'è un'idea centrale su Buzz che abbiamo notato quando abbiamo approfondito visionando tutti i film di Toy Story: Buzz è in disaccordo con la natura della realtà. Nel primo Toy Story crede di essere un ranger spaziale nonostante Woody gli dica che è un giocattolo. Nel secondo film hanno dovuto introdurre un altro Buzz Lightyear per ricominciare. E ha dovuto convincere il suo alter ego che era un giocattolo. E c'è lo Spanish Buzz [in Toy Story 3] e poi il monologo interiore [in Toy Story 4]. Questo è stato un fondamento per qualcosa che sapevamo dover riparare".

Se ve lo siete perso scoprite il trailer di Lightyear, il nuovo film Pixar sul ranger spaziale Buzz Lightyear.