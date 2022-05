Marvel, i fan notano che i villain del MCU hanno tutti una cosa in comune: ecco quale!

Grazie al recente trailer di Thor: Love and Thunder, i fan della Marvel hanno notato uno schema simile per quanto riguarda i cattivi del MCU, portando alla domanda: c'è mai stato un supercattivo davvero unico e memorabile del Marvel Cinematic Universe in tutto l'arco del franchise? Cerchiamo di capire il motivo di questa diatriba tra i fan.

L'utente di Reddit u/Brunolt ha postato su r/marvelstudios un collage di tre dei cattivi della Marvel che si dimostrano accomunati dal fatto di pensare che ci sia "troppo" di tutto. Dagli Dei ai Super Soldati, ce ne sono sempre troppi. Questo schema è venuto a galla anche nel corso del trailer di Thor: Love and Thunder in cui sentiamo Gorr dire che ci sono "troppi Dei".

Nel post vediamo, infatti, tre immagini distinte che ci mostrano tre diversi villain del Marvel Cinematic Universe che si chiedono tutti se non ci siano sempre "troppi" qualcosa. Ad esempio, troviamo il Barone Mordo affermare che "ci sono troppi stregoni" in giro, nella scena dopo i titoli del primo Doctor Strange in cui giurava di eliminare tutti gli Stregoni Supremi esistenti; o ancora Barone Zemo, che nel corso di The Falcon and the Winter Soldier afferma: "Ai Super Soldati non dovrebbe essere permesso vivere", ricordando anche la sua missione in Captain America: Civil War. Infine, proprio il Gorr di Christian Bale che nel trailer dell'ultimo Thor dichiara: "Tutti gli Dei devono morire".

Uno schema decisamente troppo frequente che trasforma tutti questi villain in delle copie carbone l'uno dell'altro, laddove l'originalità sembra un miraggio ancora troppo lontano per questo genere di prodotti e fan stanno cominciando decisamente a stancarsi. Solo due villain nell'ultima Fase Marvel sembrano staccarsi dal gruppo: Wanda Maximoff in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Wenwu in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.