Marvel, i fan adesso sono certi che non tutto nel Marvel Cinematic Universe è imperdibile

Quando i contenuti diventano davvero troppi? Se siete fan di Stranger Things, questo è un dibattito che va avanti da tutto il fine settimana, da quando cioè è uscito il primo volume della quarta stagione su Netflix. Se invece siete più affezionati al Marvel Cinematic Universe, forse sappiamo già la risposta a questa domanda.

L'avvento dell'era Disney+ ha aumentato di certo il desiderio di nuovi progetti cinematografici e televisivi di livello superiore per quanto riguarda il budget investito: non molto tempo fa, Victoria Alonso, dirigente di alto livello, ha rivelato che i Marvel Studios avevano attualmente più di 30 lungometraggi e serie in varie fasi di sviluppo, pre-produzione e/o riprese.

Uno scenario assolutamente folle che presenta il pericolo molto concreto che alcune offerte dei Marvel Studios vengano considerate superflue. Nel peggiore dei casi, potremmo parlare di un vero e proprio eccesso, con anche i sostenitori più accaniti che fanno incetta di supereroi al cinema e sul piccolo schermo stanno cominciando a mal sopportare. Per questo motivo, su Reddit si è discusso se tutto ciò che esce dalla casa di produzione gestita da Kevin Feige sia da considerare o meno una visione obbligatoria e, leggendo tra i commenti, sono emerse diverse prospettive e punti di vista interessanti.

Il pubblico è mediamente molto più propenso a non perdersi i film al cinema che gli show televisivi, se non altro perché è così che siamo stati abituati ad approcciare il MCU finora. I blockbuster a grande budget che richiedono di essere visti sullo schermo più grande possibile sono il modo in cui il settore opera da decenni, mentre si può ragionevolmente sostenere che le esclusive Disney+ si possano anche saltare di tanto in tanto, anche se WandaVision risulta essere collegato direttamente e propedeutico alla visione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ad esempio.

Voi di che parere siete? Considerate tutti gli appuntamenti con i Marvel Studios imprescindibili? Fatecelo sapere nei commenti! In ogni caso, i prossimi prodotti Marvel in arrivo sono Ms Marvel su Disney Plus tra 10 giorni e Thor Love and Thunder in sala.