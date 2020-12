Marvel, i fan lanciano la petizione: vogliono Jack Black nell'MCU!

Che Jack Black fosse l'idolo definitivo del genere umano non lo scopriamo certo oggi: l'attore di School of Rock è amatissimo in ogni dove e qualunque cosa faccia, dall'imbracciare una chitarra all'apparire in un film, diventa motivo per i suoi fan di scatenare ancora una volta l'amore nutrito nei suoi confronti.

Negli ultimi giorni, in particolare, il nostro è tornato alla ribalta grazie a un video in cui lo vediamo vestito da Spider-Man riprodursi in un'improbabile quanto esilarante e terribilmente sexy coreografia casalinga.

Il nostro Jack ci ha abituati da tempo a performance del genere, ma stavolta sembra aver definitivamente conquistato il cuore dei fan Marvel che, infatti, hanno cominciato nuovamente a chiederne a gran voce l'inserimento nel Marvel Cinematic Universe.

La petizione è già partita e, ne siamo sicuri, nel giro di poco tempo raggiungerà sicuramente un numero decisamente cospicuo di firmatari! Vi sfidiamo, d'altronde, a trovare nell'universo Marvel un ruolo che il frontman dei Tenacious D non sia adatto a ricoprire, dallo stesso Spider-Man a Thor, passando per Hulk, Star-Lord o, chissà, anche Gamora o Scarlet Witch!

In quale ruolo vi piacerebbe vedere Jack Black in chiave Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di new-entry, intanto, una nuova fan-art ha immaginato Charlie Hunnam come Wolverine dell'MCU.