Marvel: i fan si lamentano per quella scena di Civil War, risponde Emily VanCamp!

La star Marvel Emily VanCamp ha risposto alle lamentele di una parte dei fan del Marvel Cinematic Universe circa una particolare sequenza di Captain America: Civil War, nel quale l'attrice compare nel ruolo di Sharon Carter. VanCamp ha approfondito il discorso nei confronti di una scena nella quale è impegnata con Chris Evans.

Si tratta del breve bacio tra Sharon Carter (VanCamp) e Steve Rogers (Evans). La nipote di Peggy Carter è stata introdotta in Captain America: The Winter Soldier come ex agente dello S.H.I.E.L.D. dove ha lavorato per Nick Fury (Samuel L. Jackson). Dopo la rivelazione che l'HYDRA si era infiltrata segretamente nell'organizzazione, Sharon Carter decise di cambiare lavoro e diventò membro della CIA, e rimase coinvolta nel bombardamento dell'Assemblea delle Nazioni Unite organizzato da Zemo e l'uccisione del re di Wakanda, T'Challa.



Un po' di tempo è passato da quando Sharon ha rubato lo scudo di Captain America e le ali di Falcon; ciò ha indotto il governo a bollarla come nemica dello Stato all'indomani della Civil War. Prima di sparire, Sharon Carter è stata protagonista di un bacio con Steve Rogers, che ha suscitato una notevole reazione da parte dei fan, soprattutto perché il vero grande amore di Steve è Peggy Carter, parente di Sharon.

"Ci fu una forte reazione su questo. Con Sharon ho sempre cercato di adattarla ma questi film sono semplicemente troppo grandi ed è completamente comprensibile. Vedere chi è diventata in questo lungo periodo di tempo e indipendentemente da Captain America come lo conosciamo, è davvero interessante per me. La curiosità ora è vedere com'è Sharon Carter adesso. Ho pensato fosse un film fantastico, quella era solo una delle cose" ha dichiarato Emily VanCamp in un'intervista a Variety. Molti fan si sono chiesti anche che fine ha fatto Emily VanCamp dopo Civil War.



Nel film compare anche per la prima volta Spider-Man e Tom Holland ha dichiarato di aver pensato che venisse licenziato dopo Civil War.