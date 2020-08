Marvel, un fan di Iron Man sta provando a costruire un vero JARVIS

I film dei Marvel Studios nel corso degli ultimi anni non hanno solo intrattenuto milioni di fan sparsi per il mondo, ma hanno anche contribuito a far affinare l'ingegno ai più volenterosi di questi. L'ultima trovata è infatti quella di un fan che sta provando a costruirsi il suo JARVIS personale, proprio come quello di Tony Stark in Iron Man.

L'utente Reddit /u/Aminder45 ha infatti postato sulla pagina del social relativa ai Marvel Studios un video in cui spiega di aver creato un sistema di assistenza e di automazione ispirato proprio a quello di Tony Stark, ovvero JARVIS, e che l'utente in questione ha ribattezzato Helios. Nel video questi mostra come il nuovo sistema può tranquillamente controllare alcuni sistemi del suo computer, ma a differenza dei già esistenti Google Home e dei dispositivi Alexa, Helios agisce senza che gli venga richiesto di far nulla direttamente e senza un comando specifico. Da remoto può anche controllare alcuni sistemi di illuminazione Philips, svegliarlo e segnalargli il meteo e spegnere alcune componenti.

Al momento /u/Aminder45 sta anche lavorando per implementare la sua creazione con un sistema di riconoscimento facciale e vocale, sensori di movimento, e altre funzioni legati al computer. In molti scherzando comunque gli hanno fatto notare che questo sistema potrebbe prendere la piega di Ultron, come nel secondo film sugli Avengers diretto da Joss Whedon, ma la risposta dell'utente è stata altrettanto repentina: "The second it says 'what is this'. I am burning the entire server down."

