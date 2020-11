Marvel, i fan immaginano l'arrivo di Deadpool: c'entrano Doctor Strange e il multiverso

Deadpool è una delle new entry più attese nel Marvel Cinematic Universe: con l'acquisizione di Fox da parte di Disney l'arrivo del mercenario dalla bocca larga tra gli Avengers sembra ormai cosa da certa, ma ancora resta da capire il momento e, soprattutto, il modo in cui il personaggio di Ryan Reynolds verrà introdotto.

I fan, al solito, hanno provato ad immaginare la cosa partorendo una fan-theory che, in realtà, non sembra discostarsi molto da quanto già trapelato nel corso di questi mesi, in particolare da quando si parla insistentemente della nascita del multiverso.

La nuova teoria prende piede dal finale di Deadpool 2 e vede il nostro mutante preferito continuare a viaggiare tra le dimensioni creando uno sconquasso tale da richiamare l'attenzione del nostro Doctor Strange, che si troverà quindi per la prima volta faccia a faccia con Wade Wilson nel tentativo di rimettere le cose al loro posto.

Secondo questa version dei fatti lo stregone dovrebbe riuscire nel suo intento, accorgendosi però soltanto sul finale di aver traslato l'intera gang di Deadpool nell'universo che tutti conosciamo! I sognatori più avventati immaginano addirittura un cameo di Kevin Feige visibilmente contrariato dall'accaduto...

Cosa ne dite? Vi piacerebbe una soluzione del genere? Diteci la vostra nei commenti!