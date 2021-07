Marvel, i fan festeggiano il compleanno di Captain America: 'Uomo senza tempo'

" Buon compleanno a Steve Rogers , uomo senza tempo. Spero che abbiamo i negozi di torte, lì sulla luna", "Buon compleanno al più grande personaggio di tutti i tempi", "L'unico 4 luglio che festeggio è il compleanno di Steve Rogers" sono alcuni dei messaggi che è possibile leggere su Twitter in queste ore, mentre qualcuno non dimentica di menzionare la ben nota questione dell'America's Ass: "Buon compleanno Steve Rogers, la torta già ce l'hai ".

Il 4 luglio un bel po' di cittadini statunitensi hanno più di un motivo per festeggiare: oltre a celebrare l'anniversario dell'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza da parte degli USA, infatti, i fan Marvel d'oltreoceano non possono certo dimenticare il compleanno di un personaggio importante come Captain America.

the only July 4th holiday I respect is Steve Rogers' birthday



(by me & Marcelo Ferreria w/ David Curiel, from miles morales: spider-man #19) pic.twitter.com/bewD2d97q6 — Saladin Ahmed (@saladinahmed) July 4, 2021

anyways happy birthday steve rogers you already got the cake pic.twitter.com/J6Gm5beOta — amy 💌 (@starshollcw) July 4, 2021

happy birthday to the greatest character of all time, steve rogers. pic.twitter.com/jZ730M57ox — comfort for steve stans (@lovebotsteve) July 4, 2021