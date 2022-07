Marvel, i fan difendono Kevin Smith dopo le parole del regista su Martin Scorsese

Da queste parti ci siamo ormai rassegnati: la polemica suscitata dalle ormai celebri frasi di Martin Scorsese sui film del Marvel Cinematic Universe è destinata evidentemente a durare fino alla morte definitiva del cinema. A farne le spese per ultimo è stato Kevin Smith, che in questi giorni è stato preso letteralmente d'assalto sui social.

Il regista di Clerks aveva infatti commentato le dichiarazioni di Scorsese cercando, in realtà, di placare gli animi: secondo il buon Kevin non avrebbe senso prendersela con un regista che in primis è autore di capolavori immortali, ma che in secondo luogo è anche in una posizione, per età e cultura, dalla quale è davvero difficile apprezzare questo genere di cinema.

Parole che sono state evidentemente male interpretate, vista la shitstorm che ha colpito il povero Smith in queste ore: centinaia di fan, però, sono accorsi prontamente a difendere il nostro. "Fa tutto molto ridere, perché praticamente Smith ha solo detto: 'Perché siete arrabbiati con Scorsese?'", "Non m'interessa difendere Kevin Smith, ma quelle frasi su Scorsese non sono così sbagliate", "Smith è innocente, hanno giocato sporco con lui stavolta" si legge in alcuni commenti.

Noi, intanto, ci fermiamo qui sulla riva del fiume ad attendere il passaggio del prossimo cadavere vittima di questa guerra infinita: qui, nel frattempo, trovate la risposta di Tom Holland a Martin Scorsese sui film Marvel.