Marvel, una fan-art trasforma Antony Starr nel nuovo Wolverine

Smetteremo mai di scommettere sul nome del Wolverine che vedremo nel Marvel Cinematic Universe? Dall'addio di Hugh Jackman al personaggio interpretato per quasi 20 anni le voci si sono susseguite in un fiume impetuoso che cesserà, presumibilmente, solo quando Kevin Feige e soci pronunceranno il tanto agognato "Habemus X-Men".

Ad elencare tutti gli attori accostati al più amato dei Mutanti ne avremmo per settimane: ad Hollywood le opzioni non scarseggiano di certo, ma indovinare l'attore che possa sostituire degnamente una star del calibro di Jackman nei cuori dei fan non è un'impresa facile.

Ultimo della lista è dunque Antony Starr, in questo momento all'apice della sua popolarità grazie al successo di The Boys, la serie Amazon in cui lo vediamo da due stagioni nei panni di Homelander: ad oggi, sia chiaro, non sono ancora circolate voci di un concreto avvicinamento tra i Marvel Studios e l'attore, ma il tempo speso a volare con la fantasia non è mai troppo.

La fan-art di spdrmnkyxxiii ci mostra dunque Starr vestito di tutto punto, con tanto di basettoni e artigli d'ordinanza. Vi convincerebbe come Wolverine dell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Di recente, intanto, Tye Sheridan ha parlato del futuro degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe; un'altra fan-art, invece, ci mostra Nick Fury nella serie a lui dedicata in arrivo su Disney+.