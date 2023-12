Marvel, una fan-art immagina Ultron come nuovo villain dopo Kang

Il 2023 è stato di certo un anno non facile per i Marvel Studios tra flop al botteghino, scioperi e, ciliegina sulla torte, le accuse di aggressione mosse a Jonathan Majors il nuovo grande villain della saga del Multiverso. Kang non verrà cancellato ma con l'arrivo di Vision Quest possiamo immaginare ancora molto.

Mentre il piccolo schermo si prepara ad accogliere Vision Quest, la nuova serie spin-off dedicata all'androide ed ex compagno da Scarlet Witch, spin-off di WandaVision le notizie che circolano sullo show vengono rilasciate con il contagocce. La sinossi è ancora top secret ma un fan ha immaginato un atteso ritorno che potrebbe muovere i primi passi per diventare il nuovo villain dell'MCU!

Sul profilo Bensolo_cup è stata pubblicata un poster fan-art di Vision Question in cui vediamo in bella vista Visione Bianco, interpretato da Paul Bettany, e il malvagio Ultron di James Spader. Fino all'anno scorso, il ritorno di Ultron nell'MCU sembrava cosa certa a seguito di un'apparizione nella serie animata What If...? ma queste, al momento, rimangono solo speculazioni.

Tuttavia, ci sono buone possibilità che Ultron non sia stato sconfitto definitivamente in Avengers: Age of Ultron: considerato il suo potenziale, potrebbe rivelarsi un super villain davvero potente tanto da sostituire più avanti Kang.

