Marvel, i fan acclamano l'attrice trans Dominque Jackson: 'Sarebbe perfetta come Tempesta'

La rappresentazione di Tempesta nei vari film Marvel è stata spesso criticata, per tale motivazione i fan hanno avviato una petizione per affidare il ruolo all'attrice transgender Dominque Jackson.

Di recente era trapelata la voce secondo cui Tempesta sarebbe potuta essere interpretata da Beyoncè in Black Panther 2. Tale notizia però è stata prontamente smentita e quindi il ruolo è rimasto di fatto vacante. Per tale ragione è nata una petizione su Change.org a sostegno di Dominque Jackson.

Secondo i fan sarebbe perfetta nei panni della supereroina mutante Ororo Munroe, sia per la palese somiglianza fisica sia per il suo carattere forte e risoluto. Questa raccolta firme ha avuto un successo straordinario, tanto da aver attratto le attenzione degli addetti ai lavori del Marvel Cinematic Universe.

"I fan di Tempesta e di tutto il mondo degli X-Men meritano finalmente di vedere sul gran schermo una versione che ben corrisponda ruolo della supereroina. Tempesta è un vero e proprio leader per le donne e anche un simbolo per tutte le persone di colore", scrive il creatore della petizione Javier Enriquez nella descrizione. Per quanto riguarda il motivo per cui la Jackson è la candidata perfetta, si continua dicendo: "La signora Jackson sa cosa si prova a sentirsi emarginati e conosce bene il ruolo fondamentale che ricopre la comunità nella vita di ogni individuo. I trascorsi della signora Jackson fanno di lei un vero X-men a tutti gli effetti. Compassione, spirito di sacrificio e leadership".

Jackson, nota soprattutto per l'acclamato dramma di FX Pose, ha risposto alla petizione su Instagram. ringraziando tutti i fan che l'hanno firmata e sottolineando quanto l'eroina dei fumetti sia sta per lei una vera e propria ispirazione.

"Ho appena visto questa petizione e vorrei ringraziare tutti voi per la fiducia che avete in me e per tutto il supporto che mi date! Non c'è nulla di più bello che essere apprezzati come persona. Questo è ciò che c'è di più importante e che ci fa sentire tutti umani e rispettati come parte della comunità e della società! Quindi vi imploro, sostenente il prossimo come fate con me. Grazie a tutti voi per avermi resa felicissima. Tempesta è sempre stata per me un modello da seguire".

A proposito di X-Men, si vocifera che Wolverine potrebbe entrare a far parte del MCU come villain. Cosa ne pensate di questa folle teoria? E soprattutto cosa pensate della Jackson come Tempesta? Fatecelo sapere nei commenti.