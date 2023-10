Marvel, ex regista della saga sicuro:'Barbie deve vincere l'Oscar'

Barbie è il film che ha conquistato letteralmente le sale di tutto il mondo nel 2023. Con la stagione dei premi alle porte sono già iniziate le discussioni sulla possibilità che il film possa essere o meno uno dei contendenti principali ai prossimi Oscar. Secondo il regista Marvel Scott Derrickson non dovrebbero esserci dubbi.

In una recente intervista a The Playlist, Derrickson ha citato Barbie come un esempio brillante di regia basata su un brand già esistente e lo cita come papabile vincitore agli Oscar:"A proposito, quei film possono essere fantastici. Penso che Barbie sia il miglior film visto quest'anno. Beh, forse non è vero, ho visto l'horror When Evil Lurks al Fantastic Fest, ma Barbie e When Evil Lurks sono i miei due film preferiti dell'anno e non potrebbero essere più distanti l'uno dall'altro". Scott Derrickson ha diretto uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni e su Everyeye potete recuperare la recensione di Black Phone.



Il regista ha dichiarato che "Barbie è un buon esempio di proprietà intellettuale populista trattata con vera genialità. È un film straordinario a tutti i livelli. Penso che probabilmente debba vincere il premio come miglior film; la scrittura è così intelligente e sovversiva, la recitazione è straordinaria e così divertente, è abile nelle immagini, nello stile, è semplicemente un film fantastico". Il mese scorso Warner Bros. ha annunciato che, per la campagna agli Oscar, presenterà la sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach per la categoria miglior sceneggiatura originale.



Secondo voi Barbie merita l'Oscar al miglior film? Non perdetevi la nostra recensione di Barbie, l'ultimo film diretto da Greta Gerwig.