Marvel, Evangeline Lilly disse no a Hugh Jackman e Joss Whedon per X-Men e Wonder Woman!

In uno dei tanti possibili universi del Multiverso, Evangeline Lilly avrebbe fatto parte degli X-Men del Wolverine di Hugh Jackman sotto la guida della Fox invece di unirsi al Marvel Cinematic Universe nei panni di Wasp per la saga di Ant-Man.

A rivelarlo, nel corso di una recente intervista promozionale con il famoso podcast Happy Sad Confused, è stata la stessa Evangeline Lilly, star di Lost diventata uno dei simboli del Marvel Cinematic Universe e ora al cinema con Ant Man & The Wasp Quantumania: a quanto pare, infatti, ai tempi di Real Steel nel 2011, Hugh Jackman le offrì personalmente un posto nel team degli X-Men, ma neppure il fascino da bruto dal cuore tenero di Wolverine è bastato a convincere l'attrice.

"Hugh mi avvicinò un giorno e mi disse qualcosa tipo: 'Ehi senti, sai, ho saputo che i ragazzi della saga cinematografica degli X-Men vorrebbero proporti un posto nel cast, e mi hanno chiesto di fartelo sapere perché sanno che con loro non parleresti!'", ha ricordato l'attrice. "Mi sono sentita incredibilmente imbarazzata perché ero faccia a faccia nientemeno che con Hugh Jackman, il simbolo degli X-Men, e la mia risposta fu: 'No, guarda, mi dispiace ma non mi interessa'. Mi sono sentita così maleducata!".

Ma quello degli X-Men non fu l'unico ruolo da supereroina che l'attrice ha rifiutato nel corso della sua carriera, perché più o meno negli stessi anni Evangeline Lilly si incontrò con Joss Whedon per un film di Wonder Woman mai realizzato, ma anche in questo caso la star tradì il suo totale disinteresse durante il colloquio. "Penso che fu chiaro a tutti in quella stanza, durante la riunione, che non avevo alcun desiderio per quella parte, e Joss Whedon lo capì subito", ha ricordato Evangeline Lilly. "E' una cosa del mio carattere che va contro il mio stesso bene! Sono troppo autentica, non riesco a fingere o a mascherare le mie emozioni. Se qualcosa non mi interessa, non riesco a farti pensare il contrario. E in questo settore è una caratteristica che può tagliarti un sacco di ponti."



Curiosamente, però, oggi la magia del Multiverso potrebbe spingere Evangeline Lilly e Hugh Jackman ad incontrarsi finalmente in un progetto Marvel, dato che l'attore sarà di nuovo Wolverine per Deadpool 3, progetto che lo porterà nel Marvel Cinematic Universe in vista dei crossover Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è ora al cinema in Italia.