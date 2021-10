Marvel, Evangeline Lilly su Ant-Man 3: Grazie a questo film ha finalmente capito Wasp

Nel corso di una recente intervista promozionale con l'Hollywood Reporter, Evangeline Lilly ha parlato dell'attesissimo Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo capitolo della saga Marvel con protagonista Paul Rudd nel quale la star di Lost tornerà ad interpretare Hope Van Dyne.

Concentrandosi in particolare sulla figlia di Hank Pym, il personaggio interpretato da Michael Douglass, Evangeline Lilly ha ammesso di non aver mai capito in pieno Hope, nonostante la abbia interpreta dal 2014 e attraverso tre film (Ant-Man, Ant-Man & The Wasp e Avengers: Endgame)⁠. "Hope rappresenta uno strano enigma per me. La verità è che trovo più difficile conoscere a fondo e comprendere Hope rispetto a qualsiasi altro personaggio che abbia mai interpretato nel corso della mia carriera", ha detto l'ex star di Lost a The Hollywood Reporter. "Ma voglio dire questo: dopo aver letto la sceneggiatura di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ho avuto una specie di illuminazione, ho avuto il mio 'momento eureka'."

Evangeline Lilly, che recentemente ha lodato lo sceneggiatore di Ant-Man 3, sarà vista prossimamente in South of Heaven, film nel quale reciterà al fianco del protagonista Jason Sudeikis. Per quanto riguarda Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che ha una data d'uscita fissata per febbraio 2023, molto presto inizieranno le riprese: il film vedrà il ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, una cui Variante è comparsa nel finale della prima stagione della serie tv Loki, e secondo gli ultimi rumor potrebbe includere Bill Murray.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.