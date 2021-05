Marvel, Eterni: c'è un clamoroso errore nel teaser ufficiale, oppure era tutto previsto?

I Marvel Studios hanno pubblicato un entusiasmante trailer sul futuro del Marvel Cinematic Universe, svelando ai fan anche un primo sguardo a Gli Eterni, il nuovo film della regista premio Oscar Chloe Zhao.

I fan sono andati ovviamente in delirio nel riprodurre il filmato promozionale, al punto che è passato inosservato un clamoroso errore inserito nel montaggio ... o, per meglio dire, 'quasi' inosservato: come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, in una delle prime inquadrature che mostra gli Eterni riuniti a schermo, insieme al cast guidato da Richard Madden si intravede anche ... un cameraman?!

Come evidenziato dal tweet, il cameraman si trova sul lato sinistro dello schermo, appena dietro la spalla di Kumail Nanjiani: alcuni fan si sono affrettati a sottolineare che potrebbe trattarsi di un errore, in maniera simile alla famosa tazza di caffè nell'ultima stagione di Game of Thrones, ma ad un esame più attento quella persona di telecamera munita potrebbe effettivamente far parte del film stesso.

Certo non sarebbe la prima volta che una grande produzione si dimentica di 'tagliare' un operatore di ripresa dall'inquadratura, quindi ha senso che i fan abbiano automaticamente pensato ad un errore, ma aggiungendo un po' di contesto alla situazione le cose cambiano: Kumail Nanjiani infatti interpreta un personaggio di nome Kingo, uno degli Eterni che ama vivere sulla Terra ai giorni nostri. Oggi Kingo è un attore importante, avendo usato i suoi eoni di addestramento nelle arti marziali per diventare una star del cinema, ed è possibile che abbia una troupe televisiva al seguito per immortalare le sue imprese. Infatti, pochi secondi dopo questa scena, si può vedere lo stesso Nanjiani in un deserto, e accanto a lui c'è proprio un uomo che si porta appresso una videocamera. Insomma ovunque vada Kingo pare che ci sia una telecamera a seguirlo, dunque quello che i fan hanno scambiato per un errore dei Marvel Studios potrebbe trattarsi semplicemente di un dettaglio della storia del film.

Oppure si tratta davvero una clamorosa svista! Per scoprirlo i fan dovranno attendere l'uscita del film, prevista per il 5 novembre prossimo, o magari basterà aspettare il primo trailer ufficiale di Eterni.