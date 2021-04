Marvel, Eterni di Chloe Zhao userà pochissima VFX! Kevin Feige scherza: E' da Oscar

Nel corso di una recente intervista promozionale con Variety, Chloe Zhao e Kevin Feige hanno svelato nuovi dettagli su Eterni e Dracula, i due prossimi film che porteranno la firma della nuova regista premio Oscar.

"Dovevo continuare a pizzicarmi perché non ci credevo: 'Non ci sono effetti visivi per questa scena!'" ha ricordato Kevin Feige. "Era un bellissimo tramonto, con onde perfette e una nebbia fitta che saliva dalla riva su questa scogliera gigante - una roba davvero impressionante."

Il film, contrariamente al resto dei blockbuster Marvel, è stato girato con meno VFX possibile, preferendo agli effetti speciale un approccio pratico. Feige ha anche parlato di diversità e svelato il protagonista principale della vicenda, il leader degli Eterni.

"Beh, l'idea di cambiare genere, sessualità ed etnia dei personaggi dai fumetti è stata introdotta inizialmente. Quando si è trattato del casting, ci sono stati alcuni personaggi che abbiamo cambiato da maschi a femmine, ci sono alcuni personaggi che saranno alterati rispetto ai fumetti. Ma poi si è trattato soprattutto degli attori giusti per i ruoli giusti. Per Sersi, ad esempio - e se c'è una protagonista in questo film d'ensemble, questa è Sersi, interpretata da Gemma Chan - con lei abbiamo fatto con provini con donne di qualsiasi etnia. Ma abbiamo scelto Gemma perché era la migliore. E per fortuna, nel film ha dimostrato che la nostra scelta è stata giusta".

Feige ha anche scherzato sul futuro di Eterni e dei Marvel Studios: "Sono entusiasta di rispondere alle tue domande sul futuro. Vorrei anche darvi alcune anticipazioni, Eterni vincerà il miglior film e Avengers 5 diventerà il film più grande di tutti i tempi!"

Eterni uscirà nelle sale il 5 novembre 2021. Il ricco ensemble del film comprende Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Brian Tyree Henry e Ma Dong-seok. In attesa delle prime immagini ufficiali del film, date un'occhiata ai Celestiali.