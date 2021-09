Marvel, Eterni avrà 'violenza fantasy' e 'accenni di sessualità': svelato il rating

A poche settimane dell'uscita, è stato svelato il rating ufficiale di Eterni, nuovo film del Marvel Cinematic Universe diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao e interpretato da Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington e Gemma Chan.

Secondo un nuovo elenco della Classification and Rating Administration dell'MPA, Eterni è stato classificato PG-13 per 'violenza e azione fantasy, breve linguaggio scurrile e accenni di sessualità'. Secondo gli standard dell'associazione, le valutazioni PG-13 indicano che ai genitori è "fortemente consigliato" di assistere alla visione di film in qualità di accompagnatori dei propri bambini poiché "alcuni materiali della pellicola potrebbero essere inappropriati per i bambini di età inferiore ai 13 anni".

Ricordiamo che Eterni è destinato a portare alla luce un angolo del Marvel Cinematic Universe che gli spettatori non hanno mai visto prima, concentrandosi su dei nuovi personaggi che hanno vissuto segretamente tra gli umani per migliaia di anni, anche durante gli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame quando Thanos ha spazzato via metà dell'universo. Ma secondo quanto dichiarato recentemente da Chloe Zhao, durante la visione del film il pubblico capirà perché gli Eterni non hanno aiutato gli Avengers durante le loro battaglie. Quali sono le vostre aspettative per il film? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti, scoprite i superpoteri di tutti i membri degli Eterni. Il film arriverà al cinema dal 5 novembre prossimo.