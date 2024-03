Marvel: Eternals 2 non è stato cancellato, ma 'si è trasformato in un altro progetto'

Dopo che le ultime indiscrezioni avevano parlato di tre nuovi film MCU cancellati dai Marvel Studios, tra cui anche Eternals 2, il noto insider My time to shine hello ha provato a fare chiarezza su cosa sta accadendo dietro le quinte dello studio cinematografico di Kevin Feige.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il noto scooper, tra i più attendibili in circolazione se non il più attendibile in assoluto, ha anticipato che tecnicamente Eternals 2 non è stato cancellato, ma nell'ultimo periodo si è 'trasformato' in qualcos'altro: l'insider non rivela ulteriori dettagli, ma le sue dichiarazioni lasciano intendere che il progetto originale della Marvel, ovvero quello di realizzare un sequel diretto del film del 2021, ad un certo punto sia drasticamente cambiato.

Supponiamo che ciò significhi che gli Eterni torneranno nel prossimo futuro del MCU ma non necessariamente in un loro film stand-alone sequel diretto del progetto di Chloe Zhao: probabilmente saranno visti come comprimari di una saga di maggior successo e 'importanza', sempre d'ambientazione cosmica, magari il tanto atteso Thor 5 o un prossimo film di Guardiani della Galassia senza più James Gunn? Staremo a vedere come evolverà la situazione.

Per altri contenuti, sempre My time to shine in queste ore ha lasciato intendere che Tobey Maguire e Andrew Garfield torneranno in Spider-Man 4 con Tom Holland.

Su One Piece Film: Red (Steelbook Blu-ray 6 cards) è uno dei più venduti di oggi.