Black Panther 2, Erik Killmonger tornerà nel franchise? Risponde Michael B. Jordan

Nonostante il destino di Erik Killmonger in Black Panther, da tempo ormai i rumor circa un ritorno del personaggio nel Marvel Cinematic Universe non accennano a placarsi. Michael B. Jordan ha prestato la propria voce al personaggio in What If... ? e ciò ha alimentato ulteriormente le voci sul futuro di Killmonger.

Intervistato da MTV News, Jordan ha risposto così alla domanda sull'argomento:"Si tratta di un personaggio e di un mondo che amo così tanto, chi lo sa? Come tutti sappiamo la Marvel ha i suoi piani e i suoi impegni, chissà come si sistemeranno le cose".



Non è la prima volta che a Jordan viene chiesto il parere sull'eventuale ritorno nel franchise - lo scorso anno ammise di non avere novità su Killmonger - ma chiaramente le risposte dell'attore sono sempre state evasive (come del resto lo furono quelle di Andrew Garfield sul ritorno in Spider-Man... ).

Alla BBC Michael B. Jordan rispose in maniera ironicamente criptica:"Non so cosa abbia in serbo la Marvel quindi non posso deludere o entusiasmare i fan con qualsiasi tipo di informazione che possa uscire dalla mia bocca o che possa o meno dire... E questo è tutto ciò che posso dire".



Inoltre l'attore è impegnato su altri fronti. Proprio oggi sono iniziate le riprese di Creed 3, film diretto proprio da Michael B. Jordan, che nel franchise interpreta Adonis Creed.