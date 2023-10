Marvel, ennesima modifica al calendario uscite: facciamo il punto

Con il rinvio ufficiale di Deadpool 3, che ha perso la sua data di uscita originale a causa degli scioperi di Hollywood ancora in corso, il calendario delle uscite Marvel è cambiato di nuovo: proviamo a fare il punto della situazione.

Come riportato da Deadline, infatti, per via della lunga pausa delle riprese Deadpool 3 non sarà più in grado di uscire come previsto per il 3 maggio 2024: la data sembrerebbe definitivamente persa perché, anche se lo sciopero dovesse termina nelle prossime settimane, semplicemente ormai non ci sarà più abbastanza tempo per finire il film entro quell'appuntamento fissato in precedenza. Si tratta del primo di molti titoli previsti per il 2024 che saranno influenzati dallo sciopero, quindi al momento ogni data d'uscita conosciuta è soggetta a spiacevoli sorprese in fatto di rinvio.

Inoltre, sempre Deadline riporta che - stando alle loro fonti - l'idea dei Marvel Studios è di occupare la data del 3 maggio 2024 con Captain America: Brave New World, film che originariamente sarebbe dovuto uscire proprio a maggio 2024 prima di essere posticipato al 26 luglio dello stesso anno e che adesso farà marcia indietro per uscire di nuovo in primavera. Questo perché le riprese di Captain America 4 sono già terminate, dunque si potrebbe presumere che Deadpool 3 andrà ad occupare la data del 26 luglio precedentemente assegnata a Brave New World: è una possibilità, ma tutto ovviamente dipenderà da quanto ancora si protrarranno gli scioperi, con altre date possibili previste per novembre o addirittura il 20 dicembre, la data ora occupata da Thunderbolts, che al contrario è ancora in alto mare dato che le riprese non sono mai iniziate per via degli scioperi.

