Marvel, Emily Blunt e John Krasinski come leader dei Fantastici 4? I rumor insistono

Il sito britannico Small Screen riporta nuovi rumor circa la possibilità che Emily Blunt e John Krasinski, coniugi nella vita reale, possano fare coppia anche come Susan Storm e Reed Richard dei Fantastici 4 per il Marvel Cinematic Universe.

Più fonti in contatto con il portale avrebbero infatti 'garantito' che i due attori sarebbero attualmente in trattative con i Marvel Studios, ma per il momento è impossibile stabilire la veridicità di quelli che sarebbe bene considerare come rumor. Su Small Screen si legge:

"Le nostre fonti ci hanno detto che John Krasinski ed Emily Blunt stanno entrambi discutendo con i Marvel Studios per interpretare i ruoli principali in un film dei Fantastici Quattro, il primo dell'MCU. Krasinski è pronto per la parte di Reed Richards, la Blunt per quella di Susan Storm."

Non è la prima volta che i coniugi Krasinski-Blunt sono al centro di voci di corridoio simili, negli anni è sorto un vero e proprio 'credo' fra i fan che oggi individua nei due i perfetti 'nuovi' Reed e Susan, personaggi già apparsi al cinema nella saga dei Fantastici Quattro del primo decennio degli anni 2000: all'epoca i due supereroi furono interpretati da Ioan Gruffud e da Jessica Alba, mentre Miles Teller e Kate Mara ne hanno vestito i panni nello sfortunato reboot del 2015 diretto da Josh Trank.

Secondo vou John Krasinski ed Emily Blunt rappresentano la scelta giusta per il nuovo reboot della saga? E che direzione prenderà il franchise in mano a Kevin Feige? Ditecelo nella sezione dei commenti!

