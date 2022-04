Marvel, Elon Musk tenta di comprare Twitter: i fan MCU lo paragonano a Tony Stark

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha espresso l'intenzione di acquistare Twitter e di conseguenza i fan Marvel hanno preso la palla al balzo e l'hanno confrontato con Tony Stark. Musk attualmente è il principale azionista singolo di Twitter ma ha presentato un'offerta da 54,20 dollari ad azione per acquisire il resto della società.

Elon Musk non ha nascosto il suo desiderio di trasformare Twitter in un'azienda privata, potendo in tal modo impostare il social con algoritmi open source. In precedenza aveva pianificato di entrare a far parte del consiglio d'amministrazione di Twitter salvo rinunciare per approfondire il check sul trascorso della società.

La vicenda Musk/Twitter ha indotto i fan Marvel al confronto con Tony Stark, ma non tutti sono d'accordo.

Negli anni scorsi Elon Musk ha imitato Tony Stark in diversi modi; in Cina decise di sponsorizzare la Model 3 di Tesla proprio con Iron Man.



La fascinazione per Tony Stark non è mai stata un segreto per Elon Musk che ha candidamente ammesso l'infatuazione per il personaggio Marvel in cui probabilmente si rivede in molti aspetti. Nel Marvel Cinematic Universe il personaggio è stato interpretato magistralmente da Robert Downey Jr.

