Marvel, ora anche Elizabeth Olsen vuole un crossover con Wolverine di Hugh Jackman

La storia di Wanda nel MCU potrebbe non essere finita con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e in attesa di eventuali nuovi annunci la star Elizabeth Olsen ha commentato il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine annunciato questa settimana.

Durante l'evento Power of Women di Variety, uno dei reporter ha dato ad Elizabeth Olsen la notizia che Wolverine di Hugh Jackman sarebbe tornato in Deadpool 3, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe in uscita il 6 settembre 2024, la star di WandaVision si è immediatamente candidata per un team-up tra gli X-Men e Scarlet Witch. "Wolverine è un X-Men, giusto?", ha commentato la Olsen a Variety. "Sarebbe bello lavorare con lui, e anche con le altre star del franchise degli X-Men. Immagino che Michael Fassbender sia mio padre, in qualche mondo parallelo?"

Il riferimento è al fatto che Michael Fassbender ha interpretato Magneto nei film degli X-Men della Fox, con il celebre villain Marvel che nei fumetti è il padre di Wanda e Pietro. Questa relazione non è mai stata esplorata sul grande schermo, in quanto finora gli X-Men e Magneto sono apparsi esclusivamente nei vecchi film di proprietà della Fox. Quest'anno, però, proprio Elizabeth Olsen è apparsa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il primo film MCU ad aver incluso un personaggio dei film degli X-Men, il professor Charles Xavier di Patrick Stewart.

Ora i fan sognano di vedere Wolverine anche in Avengers Secret Wars: voi cosa ne pensate?