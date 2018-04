Marvel: Elizabeth Olsen vorrebbe realizzare una versione cinematografica di House of M

L'attrice Elizabeth Olsen tornerà a vestire i panni di Wanda Maximoff a.k.a. Scarlet Witch nell'attesissimo Avengers: Infinity War, ma se parliamo di possibilità di un film stand-alone totalmente dedicato a lei... per ora non ci sono possibilità.

Eppure, Elizabeth Olsen non disdegnerebbe l'idea e afferma, in un'intervista, che nel futuro cinematografico del suo personaggio vorrebbe un adattamento della famosa run a fumetti House of M: "Mi piacerebbe realizzare uno stand-alone e vorrei che si trattasse di House of M, un fumetto in cui Scarlet Witch e Visione hanno una famiglia 'fittizia'. Poi Visione e la sua famiglia fittizia le dicono che tutto quello che stava vivendo non era reale, ed ha questa esperienza traumatica e urla, uccidendo tutti i mutanti... ma è una storia sugli X-Men, quindi dobbiamo cambiare un po' il finale.".

Come saprete, gli X-Men (salvo complicazioni) dovrebbero entrare a far parte dell'Universo Cinematografico Marvel Studios nei prossimi anni (in seguito all'accordo Disney/Fox, ma che verrà finalizzato nell'estate del 2019). Ma, anche se ciò accadrà, ormai Scarlet Witch al cinema non è una mutante. Secondo le possibilità svelate dai fratelli Russo, potrebbe essere possibile un adattamento di Secret Wars in cui il multiverso 'si scontra' e scopriamo che i mutanti fanno parte di un altro multiverso Marvel.

Detto ciò, House of M è una storia a fumetti in cui Scarlet Witch viene costretta a plasmare una realtà fittizia in cui i mutanti regnano e dove lei, insieme a Visione, hanno due gemelli. Quando le viene svelato l'inganno, la donna impazzisce e pronuncia la famosa frase "basta mutanti" decimando la popolazione mutante. Da questa storia sono poi arrivati i supereroi Speed e Wiccan che sono la reincarnazione 'reale' dei due gemelli figli di Scarlet Witch.