Marvel, Ed Brubaker attacca: 'Non mi hanno pagato per Captain America: The Winter Soldier'

Il famoso scrittore Ed Brubaker, creatore del Soldato d'Inverno insieme al disegnatore Steve Epting durante un famoso ciclo narrativo sulle pagine di Captain America nel 2005, ha ribadito la sua insoddisfazione per come è stato trattato finanziariamente dalla Marvel.

Parlando al podcast Fatman Beyond di Kevin Smith e Marc Bernardin, Brubaker ha rivelato di essere stato pagato di più dalle percentuali della Screen Actors Guild per il suo cameo in Captain America: The Winter Soldier che per aver effettivamente creato il personaggio del Soldato d'Inverno.

Bucky Barnes, per anni ritenuto morto dalla Marvel Comics, è stato 'ripescato' da Brubaker nei suoi fumetti, quando lo scrittore decise di elaborare una nuova backstory che successivamente sarebbe stata al centro di The Winter Soldier dei fratelli Russo: rapito dall'Hydra tanto nei fumetti quanto nei film, per anni ha segretamente operato come spia assassina. Tecnicamente quindi il cavillo è questo: Brubaker non ha inventato Bucky Barnes, già presente nei fumetti di Captain America originali pubblicati ben prima della nascita dello scrittore, ma lo ha 'reinventato' come Soldato d'Inverno all'inizio degli anni 2000.

"Ricordo di essermi seduto a vedere quel film e con questa grossa ulcera alla Jack Kirby che mi cresceva nello stomaco, quasi lo sentivo mentre mi diceva: 'Ecco quello che si prova ragazzo'" ha detto Brubaker. "Non c'è niente che impedisca a nessuno alla Marvel di guardare quanto il Soldato d'Inverno sia stato usato in tutti questi film e chiamare me e Steve Epting e dire: 'Sapete una cosa, proveremo a cambiare i nostri standard in modo che voi ragazzi vi sentiate a vostro agio.""

Brubaker ha anche rivelato di aver rifiutato un assegno per un credito di ringraziamento in Captain America: The Winter Soldier perché ritenne che la cifra proposta rappresentasse 'un insulto': "Ho guadagnato più soldi con le percentuali del sindacato degli attori di quanto non abbia fatto creando il personaggio stesso", ha accusato.

