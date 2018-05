Marvel: ecco i primi dettagli sul film dedicato a Morbius, il Vampiro Vivente

Anche se il Marvel Cinematic Universe va alla grande, la Sony Pictures continua a sviluppare le sue proprietà Marvel slegate dal resto Universo Cinematografico: oltre a Venom e Silver & Black, è in fase di sviluppo uno stand-alone su Morbius, il Vampiro Vivente.

Ed ora That Hashtag Show riporta i primi rumor su questo potenziale cinecomic, svelando una premessa piuttosto fedele al fumetto originale: "Un horror d'azione incentrato su uno scienziato che, nel cercare di trovare una cura per una sua rara malattia del sangue, si trasforma accidentalmente in un vampiro vivente che, sebbene disgustato dalla sua sete di sangue, decide di cacciare i criminali che considera non degni del dono della vita".

Le origini di questa pellicola - almeno quelle riportate dal sito - sembrano fedeli alla controparte cartacea. Morbius è stato creato nei fumetti della Marvel nel 1971 da Roy Thomas e Gil Kane, immaginandolo come una figura tragica che è diventato vampiro attraverso la scienza piuttosto che con "il metodo naturale". Concepito come villain di Spider-Man originariamente (ma ha combattuto anche Blade, naturalmente), è poi diventato una sorta di antieroe ed ha ottenuto spesso e volentieri delle testate a lui dedicate ed è diventato protagonista delle sue avventure.

La Sony ha in uscita Venom per questo ottobre, mentre è in fase di sviluppo Silver & Black.