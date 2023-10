Marvel, solo due attori hanno letto il copione di Avengers Infinity War: ecco chi

Dopo aver scoperto le scene tagliate con Thanos in Avengers: Infinity War, nuove informazioni trapelano sul terzo capitolo della saga sui Vendicatori: considerando la necessità di nascondere i colpi di scena - ricorrente nel MCU -, soltanto due attori hanno potuto leggere il copione nella sua totalità. Di chi si tratta?

Tra "sceneggiature false fornite agli attori" e "eventi, colpi di scena e trame inventati di sana pianta", gli unici che hanno potuto accedere alla verità fin dal principio sono stati Robert Downey Jr. (interprete di iron Man) e Chris Evans (nei panni di Captain America); come per tutti gli altri, però, "dovevano accontentarsi soltanto delle pagine che coinvolgevano i loro personaggi", si legge nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios.

A non essere dello stesso parere è Benedict Cumberbatch, star di Doctor Strange: "Gli è stato permesso di leggere l'intera sceneggiatura" ha specificato, per poi aggiungere che Robert Downey Jr. ha sicuramente "letto l'intera sceneggiatura", mentre Chris Evans "potrebbe averlo fatto".

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Infinity War vede il gruppo dei Vendicatori fronteggiare il temibile Thanos, in una lotta lunga e dilaniante che porterà al terribile epilogo. Il film avrebbe incassato oltre due miliardi di dollari in tutto il mondo e riscosso ottime recensioni da parte della critica, con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes; inoltre, ricevette una candidatura al Premio Oscar come migliori effetti speciali a Dan DeLeeuw, Kelly Port, Russel Earl e Dan Sudick.

Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Avengers: Infinity War, perfetta espressione del Marvel Cinematic Universe nel suo momento di grazia.