Marvel, il dubbio dei fan: 'Troppa libertà ai registi è controproducente?'

Il trend, durante questa prima parte di Fase 4 dell'MCU, è sembrato piuttosto chiaro: l'idea è quella di affidarsi a registi di personalità a cui poter dare maggior libertà creativa, dando vita a prodotti anche piuttosto differenti tra loro (basti pensare al Sam Raimi di Doctor Strange 2 o al Taika Waititi di Thor: Love and Thunder).

Proprio i due film appena citati, con l'aggiunta de Gli Eterni di Chloe Zhao, non hanno però goduto della migliore delle accoglienze da parte dei fan: mentre si discute dei temi di questa Fase 4 dell'MCU, dunque, in molti cominciano a chiedersi se non sia il caso di fare un passo indietro, tornando a dettare linee da seguire più rigide ai registi coinvolti nel franchise.

La questione è stata sollevata da un post apparso in queste ore su Reddit: "La volontà di Kevin Feige di concedere maggior libertà ai registi si sta rivelando un'arma a doppio taglio dal punto di vista della reazione dell'audience?" si chiede un utente dopo le critiche decisamente severe rivolte a Thor: Love and Thunder.

Il dibattito, insomma, è aperto: l'MCU deve basarsi si una cifra stilistica comune o può effettivamente concedersi il lusso di differenziare? Diteci la vostra nei commenti! Ulteriori novità sul franchise, intanto, arriveranno durante il panel di Marvel al San Diego Comic Con.