Marvel, Don Cheadle sul nuovo film Armor Wars: 'Continueremo la storia di War Machine'

Dopo le ultime indiscrezioni che hanno parlato del possibile ritorno di Ultron in Armor Wars, sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe attualmente in sviluppo sono emerse ulteriori novità grazie ad una recente intervista del protagonista Don Cheadle.

L'attore, che interpreta War Machine alias James "Rhodey" Rhodes da Iron Man 2, quando sostituì nel ruolo il collega Terrence Howard (che invece aveva interpretato il personaggio nel precedente Iron Man, il primo film del MCU), in una recente intervista con Entertainment Weekly ha avuto modo di commentare l'arco narrativo del supereroe attraverso le apparizioni nella Fase 4 e quelle nelle prossime Fasi del MCU.

Tra l'imminente serie tv di Disney+ Secret Invasion con protagonista Samuel L Jackson, di ritorno nel ruolo iconico di Nick Fury e il prossimo Armor Wars, a quanto pare, i fan avranno modo di conoscere molto più approfonditamente War Machine e l'eroe dietro l'armatura di metallo creata da Tony Stark, con Don Cheadle che ha anticipato: "La parte divertente è che continueremo a esplorare la vita di Rhodey e - per la prima volta, effettivamente - scopriremo che cosa lo fa funzionare come persona, non solo come supereroe. Abbiamo visto le sue sfide fisiche, ma non abbiamo ancora avuto modo di approfondire molte delle sue sfide emotive e psicologiche".

Per ulteriori approfondimenti vi ricordiamo che Armor Wars è diventato un film per il grande schermo dopo essere stato inizialmente annunciato come mini-serie tv da distribuire in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Nel frattempo, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Secret Invasion, che arriverà su Disney+ dal 21 giugno prossimo.