Marvel domina la classifica dei film più attesi del 2023: ecco la top 10 completa!

Come ogni anno in questo periodo, il noto portale di prevendite Fandango ha condiviso la classifica dei film più attesi del 2023, in base ai sondaggi e alle votazioni del pubblico di Stati Uniti e Canada.

I film sui supereroi sono ovviamente in cima alla lista, con Guardiani della Galassia Vol. 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse e Ant-Man and The Wasp: Quantumania che occupano rispettivamente le posizioni uno, due e tre (guardate il trailer di Guardiani della Galassia 3 se ve lo siete perso). Seguono in quarta e quinta posizione l'action con Keanu Reeves John Wick: Chapter 4 e la nuova avventura con Harrison Ford Indiana Jones and the Dial of Destiny, mentre il primo e unico film DC nella top 10 spunta in sesta posizione con Aquaman and the Lost Kingdom, che ha rubato il posto ai 'colleghi' Shazam! Fury of the Gods, The Flash e Blue Beetle. Il sequel di Aquaman, tra l'altro, è atterrato in quinta posizione nella top5 dei cinecomix più attesi, in questo caso superato da un altro film Marvel, The Marvels.

Si torna poi nel campo dell'action con Mission: Impossible - Dead Reckoning: Part One, la nuova avventura della spia Ethan Hunt interpretata da Tom Cruise, che si è piazzata alla posizione sette, per chiudere poi con il prequel di Hunger Games, The Ballad of the Songbirds and Snakes, Creed III e The Super Mario Bros Movie all'ultima posizione (il nuovo trailer di Super Mario è solo ad un click di distanza, se volete dargli un'occhiata).

La classifica è stata votata da 5000 abbonati di Fandango, una goccia nell'oceano rispetto al pubblico mondiale quindi vi chiediamo: quali sono i vostri film più attesi del 2023? Ditecelo nei commenti!