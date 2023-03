Marvel, Disney si riprenderà i diritti di Hulk e Namor per nuovi film? Cosa sta succedendo

Il mondo dei diritti cinematografici e delle IP è piuttosto intricato e imprevedibile, e nonostante il successo planetario i Marvel Studios stanno ancora cercando di riconquistare alcuni personaggi che la Marvel Comics anni fa vendette a Hollywood per evitare la bancarotta.

Tra questi il più famoso è certamente Spider-Man, i cui diritti cinematografici come saprete sono da anni in mano alla Sony, e sebbene sia impensabile che quello studio possa mai decidere di privarsi di un franchise così importante, ci sono anche tanti altri personaggi che i Marvel Studios stanno inseguendo da diverso tempo, due dei quali sono Hulk e Namor: nonostante entrambi siano già ampiamente inseriti nel Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios attualmente non possono produrre film stand-alone dedicati ai due supereroi, appunto perché non ne detengono i diritti...non ancora, per lo meno.

Un analista di Wall Street, Jason Bazinet, che possiede azioni Disney, in un nuovo pezzo pubblicato da The Wrap ha offerto alcune previsioni sul futuro dell'azienda, e secondo lui la Disney finirà con il vendere la piattaforma Hulu, diventata di proprietà al 67% dopo la fusione con la Fox ma ritenuta di poco appeal per la società. Anzi Blazinet ritiene proprio che la vendita di Hulu potrebbe dare alla Disney una certa influenza per riprendere i diritti per le IP Marvel di Hulk e Namor, attualmente in mano alla Universal: pertanto, secondo Bazinet, qualora la Disney realizzasse un film su Hulk o Namor, Comcast potrebbe decidere di distribuirlo sulla piattaforma Peacock. Tuttavia la Disney da contratto avrebbe il diritto di acquistare il restante 33% di Hulu da Comcast a partire da gennaio 2024, e volendo potrebbe sfruttare questa opportunità per assicurarsi questi diritti di distribuzione.

I fan sono da anni in attesa di un film ispirato a World War Hulk e considerata la direzione intrapresa dalla serie tv She Hulk e dai due film in arrivo Captain America 4 e Thunderbolts (con Harrison Ford che dovrebbe interpretare Hulk Rosso) molti sono convinti che un progetto simile sia all'orizzonte.

