Marvel, su Disney+ ci saranno eventi stile Avengers? Scopritelo nel nostro video

La crescita esponenziale del Marvel Cinematic Universe nel corso degli anni è passata anche e soprattutto per eventi crossover attesissimi come i film sugli Avengers: dallo scontro con Loki nel 2011 all'epilogo della Fase 4 in Avengers: Endgame, i team-up tra gli eroi Marvel hanno svolto un ruolo fondamentale nell'economia del franchise.

Mentre show come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki cominciano a darci un'idea delle potenzialità della sezione televisiva dell'MCU, dunque, qualcuno comincia a chiedersi se non sia possibile vedere anche sul piccolo schermo eventi stile Avengers, magari nella forma di mini-serie di pochi episodi.

Un'eventualità che non è stata esclusa dallo stesso Kevin Feige e che noi abbiamo tentato di approfondire nel nostro nuovo video interamente dedicato all'argomento: certo è che, vista la situazione attuale, sembra ormai scontato che gli Studios abbiano intenzione di far viaggiare cinema e TV sugli stessi binari, dedicando a entrambe le sezioni lo stesso tipo di cura che negli ultimi 13 anni è stata sinonimo di successo.

Sempre su Disney+, intanto, è in arrivo una docuserie sulle donne dell'MCU.