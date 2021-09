Marvel, il Disney+ Day ci svelerà nuovi dettagli sul futuro dell'MCU

Il Marvel Cinematic Universe è ormai entrato nel vivo di quest'attesissima Fase 4 ma, si sa, il futuro prossimo del franchise ha ancora molte carte da scoprire in particolar modo per il post Spider-Man/Doctor Strange: carte che, presumibilmente, verranno in parte scoperte il prossimo novembre durante il Disney+ Day.

Mentre Neill Blomkamp risponde piccato alle critiche rivolte da Denis Villeneuve all'MCU, infatti, Disney ha pensato bene di riservare uno spazio ad uno dei suoi franchise di punta durante l'evento che avrà luogo il 12 novembre e in vista del quale sono attese un bel po' di sorprese per gli abbonati alla piattaforma streaming di casa.

Nella line-up dell'evento troviamo infatti una voce corrispondente ad uno speciale sul Marvel Cinematic Universe, con un occhio particolare al futuro dell'universo Marvel cinematografico: probabile, dunque, che ciò che ci attenderà sarà non solo l'ennesima anticipazione di ciò che vedremo in film fondamentali per la questione multi-verso come Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma anche un accenno di ciò che verrà dopo.

Insomma, meglio non prendere impegni il prossimo 12 novembre: il Disney+ Day promette di riservare grosse sorprese ai fan Marvel di tutto il mondo! Nei giorni scorsi, intanto, il web ha votato alcuni film Marvel tra le migliori esultanze in sala di sempre.