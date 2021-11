Shang-Chi, dove si colloca nel MCU? Disney+ dà la risposta, ecco la nuova cronologia

La cronologia del Marvel Cinematic Universe è stata aggiornata. La piattaforma streaming Disney+, oltre ad offrire la maggior parte dei titoli MCU, ora suddivide il franchise in fasi ed elenca in ordine la sequenza temporale della saga. Si tratta di una semplificazione molto utile per potersi orientare nel vasto mondo Marvel.

L'ultimo aggiornamento coincide con la pubblicazione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Ad eccezione di Black Widow la maggior parte della Fase 4 dell'MCU si è svolta nello stesso periodo, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Ecco che Shang-Chi è stato aggiunto al termine dell'elenco, dopo Loki, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.



Ecco l'ordine cronologico completo: Captain America: Il primo Vendicatore, Captain Marvel, Iron Man, Iron Man 2, Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia: Vol. 2, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Black Panther, Black Widow, Doctor Strange, Thor: Ragnarok, Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, Loki, What If... ?, WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Scoprite inoltre i loghi dei prossimi show MCU.



Ovviamente si tratta dei titoli che sono presenti nel catalogo Disney+. All'appello mancano L'incredibile Hulk (all'epoca produzione Universal), e i due Spider-Man, Homecoming e Far From Home, distribuiti da Sony. Il prossimo arrivo in streaming sarà Eternals.



Su Everyeye trovate la recensione di Eternals, film diretto da Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland.