Marvel e il disastro di Blade: 'Era diventato un film moralista con protagoniste le donne'

Il lungo editoriale di Variety incentrato sul futuro della Saga del Multiverso dei Marvel Studios ha fatto luce anche sul caos della produzione di Blade, l'atteso remake che porterà il famoso cacciatore di vampiri nel Marvel Cinematic Universe.

Nell'articolo a firma di Tatiana Siegel - che ha anticipato anche il ritorno di Robert Downey Jr e Scarlett Johansson nel MCU e l'uscita di scena di Jonathan Majors dal ruolo di Kang il Conquistatore - sono stati confermati i numerosi rumor degli scorsi mesi tramite i quali i maggiori insider e scooper del settore avevano parlato di una produzione disastrosa per Blade, con numerose sceneggiature scritte e riscritte e parecchie lamentele da parte del protagonista, l'attore premio Oscar Mahershala Ali. Stando a Variety, la star ha più volte minacciato di lasciare il progetto a causa della grande incertezza che serpeggiava tra i ranghi della produzione, con una storia mai davvero focalizzata sul vampiro: ad esempio, pare che la quarta versione della sceneggiatura di Blade relegasse il ruolo di Mahershala Ali a 'quarto co-protagonista' mentre la storia diventata una narrazione moralista piena di lezioni di vita e con protagonisti dei personaggi femminili.

A causa di tutti questi problemi, Kevin Feige ha deciso di applicare sostanzialmente 'il modello Daredevil: Born Again', facendo ricominciare da capo tutti i lavori e assumendo un nuovo sceneggiatore dopo la fine degli scioperi di Hollywood: nelle scorse settimane l'identità di questo sceneggiatore era rimasta ignota, ma Variety fa sapere che si tratta di Michael Green, acclamato autore candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Logan che nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Blade Runner 2049 (da domani 3 novembre lo ritroverete su Netflix con la bellissima serie tv Blue Eye Samurai, da lui creata, scritta e diretta). Infine, viene comunicato anche che i Marvel Studios hanno intenzione di far uscire Blade nel 2025 e di realizzarlo con un budget inferiore a 100 milioni di dollari, il più basso di sempre per un film MCU: la decisione è stata presa non solo per risparmiare dopo il tanto lavoro sprecato negli scorsi anni, ma anche per dare al film un'atmosfera più realistica.

Gli ultimi rumor, avevano anticipato che Blade sarà ambientato nel 1920.