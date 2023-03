Marvel, nuovi dettagli sul licenziamento di Victoria Alonso: gli attori la difendono

Continuano a rincorrersi i report all'indomani della separazione tra Marvel e Victoria Alonso, presidente di Physical, Post Production, VFX e Animation dei Marvel Studios che è uscita dalla società dopo 17 anni di servizio.

Sempre secondo Variety, che ha pubblicato un lungo articolo sull'argomento dopo che nei giorni scorsi Victoria Alonso è stata accusata di aver creato un ambiente lavorativo tossico per il reparto degli effetti speciali che si occupa della post-produzione dei film Marvel Cinematic Universe, un artista VFX senior rimasto sotto la protezione dell'anonimato ha respinto queste accuse. "L'idea di un dirigente molto anziano che terrorizza gli artisti del settore, messa in giro da alcuni recenti rapporti, sembra un po' fuori luogo", hanno detto. Questa presa di posizione da parte dell'artista VFX è stata confermata anche da vari attori "emergenti" del Marvel Cinematic Universe, anche loro rimasti innominati, che hanno descritto la Alonso come "una forza di grande supporto sul set". Inoltre, un ex dirigente Disney anonimo l'ha anche descritta come "l'epitome del professionista".

Queste citazioni a favore della producer arrivano dopo la sempre Variety ha riportato la notizia che Victoria Alonso sarebbe stata stata licenziata dalla Disney dal suo ruolo ai Marvel Studios, e non si sarebbe semplicemente dimessa.

Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sull'argomento, dunque rimanete con noi.