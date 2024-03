Marvel, nuovi dettagli sul film scartato di X-Force: Deadpool era il cattivo?

La Marvel ha di certo il merito di aver dato vita a molti dei personaggi che ad oggi fanno la gioia di grandi e piccini. Il mondo dei super eroi, grazie in specie all'MCU, è ad oggi un qualcosa di consolidato e che è entrato a far parte della conoscenza comune di molti, anche di coloro che magari non ci si sono mai avvicinati direttamente.

Tra i tanti però, Deadpool è di certo quello più insolito tra i personaggi che popolano il vasto universo della casa delle idee (a tal proposito se non lo avete ancora visto vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer di Deadpool & Wolverine).

Sapevate però, che prima che il simpatico mercenario avesse il suo lungometraggio nel 2016, originariamente doveva comparire come antagonista nel film sulla X-Force di Jeff Waldow.

Durante una recente intervista infatti, il regista di Kick-Ass 2 ha rivelato come la sua idea fosse quella di rendere giustizia al personaggio (specie dopo la pessima presentazione che gli era stata riservata in X-Men le origini - Wolverine). In tal senso lo avrebbe reso un mercenario che avrebbe dovuto dare la caccia ai mutanti protagonisti, il tutto mentre indossava una tuta da motociclista ed una maschera rossa.

Di certo sarebbe stato interessante, specie perché secondo quanto riferito la pellicola avrebbe fatto riferimento alla serie animata sugli X-Men realizzata negli anni '90. Voi che ne pensate del mercenario Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.