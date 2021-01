Marvel, dopo Deadpool adesso i fan vogliono anche Blade vietato ai minori

Per quanto riguarda Blade, il film riporterà sul grande schermo il celebre cacciatore di vampiri reso popolare da Wesley Snipes nella trilogia originale firmata, dagli altri, anche da Guillermo Del Toro. Nel reboot, che sarà ambientato nel Marvel Cinematic Universe, Mahershala Ali sarà Eric Brooks, un vampiro per metà ancora umano che usa le sue abilità sovrumane per distruggere i non morti e proteggere l'umanità.

I fan della Marvel, andati letteralmente in estasi per la notizia stanno quindi cominciando a chiedere allo studio di adottare la stessa strategia anche per un altro franchise pronto per partire ed essere incluso nel Marvel Cinematic Universe: stiamo parlando del Blade con Mahershala Ali .

I fan del franchise di Deadpool hanno avuto una bella sorpresa ieri, visto che i Marvel Studios hanno confermato i piani per un terzo film che manterrà la caratteristica di essere vietato ai minori non accompagnati. Adesso, quindi, anche gli appassionati del personaggio di Blade chiedono altrettanto per il nuovo film in arrivo.

Since Deadpool 3 is gonna be Rated R (Big W). Can we go ahead and make Blade Rated R and could y’all make Moon Knight a little edgier for me🤔



Please and Thank You pic.twitter.com/zTsvG6e6e9 — EternalsTalks (⊃∪ ∩⪽) (@EternalsTalks) January 11, 2021

Now that Deadpool 3 is confirmed to be R rated by Kevin Feige once and For all, I hope Blade is considered for an R rating along with the MCU Wolverine in the future. pic.twitter.com/KV1xAicv6j — Alan The Gunter Shill (@AJCI282002) January 11, 2021

Blade is definitely going to be Rated-R Mahershala Ali probably TOLD Kevin Feige it was going to be Rated-R pic.twitter.com/lEFbmUft4c — T'Challa Stan (@KhameekJ03) January 11, 2021