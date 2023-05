Marvel, Deadpool 3 e Thunderbolts non saranno fermati dallo sciopero della WGA

A differenza di quanto accaduto con Blade in queste ore, lo sciopero della Writer's Guild of America che sta andando avanti da qualche giorno a Hollywood non avrà ripercussioni su Thunderbolts e Deadpool 3.

Una nuova pubblicazione del The Hollywood Reporter, infatti, rivela che i Marvel Studios daranno il via alle riprese di entrambi i progetti come inizialmente previsto, senza rallentare i lavori nella speranza - probabilmente - che lo scioperò terminerà prima dell'effettiva apertura dei set. Il The Hollywood Reporter segnala che "Deadpool 3 dovrebbe spostarsi davanti alle cineprese alla fine di questo mese", mentre Thunderbolts inizierà i lavori nei primi giorni di giugno: le riprese del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman avranno luogo a Londra, a differenza dei primi due capitoli della saga prodotti dalla Fox (che furono invece girati a Vancouver), mentre Thunderbolts sarà girato ad Atlanta, in Georgia.

Questa mossa da parte dei Marvel Studios è particolarmente interessante, considerato che - anche se con in mano le rispettive sceneggiature già pronte - tutti i film targati Kevin Feige sono noti per diversi rimaneggiamenti dei copioni durante le riprese, senza contare che nel caso specifico della saga di Deadpool la produzione è particolarmente soggetta all'improvvisazione della star Ryan Reynolds. Che Disney e Marvel non vogliano rischiare di perdere gli slot delle date d'uscita già prenotate?

Staremo a vedere come procederà lo sciopero degli sceneggiatori, rimanete sintonizzati per saperne di più.