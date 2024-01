Marvel, Deadline conferma: in arrivo tante novità dal MCU, quali potrebbero essere?

Il futuro della Saga del Multiverso dei Marvel Studios è ancora parzialmente avvolto nel mistero, ma in queste ore Deadline ha promesso che nelle prossime settimane emergeranno importanti aggiornamenti su più fronti per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe.

L'indiscrezione è arrivata dal noto giornalista cinematografico Justin Kroll, che dal suo profilo social di X ha spiegato: "Questa settimana ho visto molti commenti su chi interpreterà il prossimo Kang, e tutto quello che dirò è questo: ci saranno molte novità dalla Marvel nelle prossime settimane su vari fronti, ma per quanto riguarda Kang bisognerà aspettare ancora un po' e sarebbe meglio non trattenere il fiato per lui. Con questo non voglio minimizzare le voci di questa settimana su potenziali contendenti per il ruolo di Kang il Conquistatore [il riferimento è ovviamente ai rumor su Colman Domingo come nuovo Kang dopo il licenziamento di Jonathan Majors, ndr], perché non ho alcuna informazione su ciò che è vero o ciò che è falso. Quel che voglio dire è che, se dovessi scommettere sull'oggetto dei prossimi annunci imminenti, non scommetterei su Kang".

Se è vero, come è stato riportato, che Kang il Conquistatore rimarrà il villain della Saga del Multiverso ma che allo stesso tempo il suo ruolo sarà ridimensionato e prossimamente comparirà solo nei film crossover degli Avengers, allora è logico supporre che per il momento la priorità per i Marvel Studios riguarda altri titoli, dato che Avengers 5 e Avengers 6 usciranno rispettivamente nel 2026 e nel 2027. La domanda ora è, quali annunci arriveranno dal MCU nelle prossime settimane? Tirando ad indovinare, sempre basandoci sul calendario delle uscite programmate, diremmo che attualmente le priorità dei Marvel Studios sono l'annuncio del cast di Fantastici 4, la scelta del nuovo Sentry in vista delle riprese di Thunderbolts e l'annuncio dei registi di Spider-Man 4 e Avengers 5/6.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, tenendo a mente che prima di Natale il famoso insider Daniel Richtman aveva annunciato che gennaio 2024 sarebbe stato un grande periodo di annunci. Per altri contenuti scoprite i 5 film più attesi della Saga del Multiverso.