Marvel, Deadline ha appena spoilerato i titoli dei reboot di X-Men e Blade?

Dopo i recenti rumor su Fantastici 4, che a sorpresa potrebbe saltare il Comic-Con per rimandare l'appuntamento al D23 del 9 settembre, Deadline ha pubblicato un importante report sui Marvel Studios anticipato i titoli ufficiali dei reboot di X-Men e Blade.

Il famoso sito hollywoodiano, infatti, in queste ore ha fornito ai lettori una lunga lista dei vari appuntamenti per il Comic-Con di San Diego 2022, fornendo alcuni retroscena sui panel più attesi: parlando della Marvel, Deadline ha anticipato che il reboot di Blade attualmente in lavorazione con protagonista l'attore premio Oscar Mahershala Ali si intitolerà semplicemente The Blade (nessuna parentela con The Batman della DC Films), mentre la versione degli X-Men del Marvel Cinematic Universe eviterà di fare confusione col famoso franchise cinematografico della Fox e prenderà il nome di The Mutants.

Qualora il report di Deadline dovesse essere confermato dai fatti dei prossimi giorni, bisognerà vedere come risponderanno i fan degli X-Men all'assenza del nome del team dal titolo di un film a loro dedicato, ma c'è da dire che non è la prima volta che la dicitura The Mutants viene usata in riferimento al reboot MCU del franchise: già l'anno scorso infatti si era parlato della possibilità che sarebbe stato proprio The Mutants il titolo del film Marvel Studios, e il rapporto di Deadline sembrerebbe confermarlo. Tra l'altro ricordiamo che il termine 'mutanti' è stato menzionato nel MCU per la prima volta qualche giorno fa durante l episodio finale di Ms Marvel.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal Comic-Con di San Diego 2022, durante il quale i Marvel Studios terranno due grossi panel per illustrare il futuro del MCU.