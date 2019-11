Marvel o DC? Uno studio rivela che il MCU vince al cinema, mentre il DCEU sul divano

Il successo delle produzioni cinematografiche targate Marvel è indiscusso, mentre altrettanto non si può dire per la rivale DC, i cui film sono caratterizzati da risposte altalenanti. Un gruppo di scienziati ha chiesto un campione di pubblico quando ed in che modo preferisse vedere le rispettive pellicole, incoronando il MCU re dei box office.

Il 66% degli intervistati ha dichiarato che andare al cinema per i film Marvel è d'obbligo e che guardarli in TV, o peggio sul cellulare, elimina una parte dell'esperienza. Un'ottima notizia per casa Disney, che con la piattaforma Disney+ punta ad ampliare l'universo cinematografico, rendendo addirittura le serie Marvel indispensabili per comprendere gli eventi futuri.

Per la DC i risultati non sembrano essere altrettanto rosei e i dati delle interviste rivelano che un numero sempre maggiore di spettatori, addirittura il 73%, rimanda ad un secondo momento la visione delle pellicole, solitamente tramite DVD o servizi di streaming. Alcuni hanno affermato addirittura che preferirebbero vedere la saga di Animali Fantastici comodamente sdraiati sul divano del salotto.

Cosa ne pensate de rispettivi prodotti usciti fin'ora? Come pensate andrà a finire l'annosa lotta tra le due case di supereroi? Per approfondire vi rimandiamo alle uscite Marvel del 2021, un anno da non perdere, e alla Top 5 dei film DC secondo Everyeye.