Marvel e DC ci saranno al San Diego Comic-Con 2021? Arriva la risposta ufficiale!

Il San Diego Comic-Con 2021 si avvicina, e mentre si attende la presentazione del programma ufficiale i fan si domandano se due importanti case di produzione cinematografiche come Marvel Studios e DC Films saranno presenti all'atteso evento estivo.

Sia lo studio sotto l'egida della Disney che quello capeggiato da Warner Bros. negli anni passati hanno mandato in visibilio i fan dal palco della celeberrima Hall H del San Diego Convention Center, vero e proprio teatro di alcune delle presentazioni più cliccate e seguite per quanto riguarda gli annunci cinematografici. Ma con il San Diego Comic-Con 2021 previsto esclusivamente in forma digitale, non dovrebbe essere uno shock per fan scoprire che sia Marvel Studios che DC Films salteranno la manifestazione, che rimarrà orfana dei titoli Marvel Cinematic Universe e DCEU.

Secondo le indiscrezioni, tuttavia, c'è la possibilità che Sony Pictures tenterà di approfittare di queste importanti assenze presentando i propri titoli Marvel, tra i quali l'attesissimo Spider-Man: No Way Home (una coproduzione Disney), ma anche Venom: Let There Be Carnage e Morbius, senza contare eventuali nuovi annunci per film segreti o già annunciati, come Kraven il cacciatore. Per la Warner Bros., si tratta del terzo anno consecutivo che la divisione cinematografica dello studio salterà il Comic-Con. L'ultima volta che DC Films è comparsa alla convention è stato nel luglio 2018 con Gal Gadot e la regista Patty Jenkins che hanno offerto una prima occhiata a Wonder Woman 1984. Prevedibilmente, la major dirotterà tutti i suoi annunci verso l'edizione 2021 del DC FanDome, evento 'privato' che tanta popolarità aveva ottenuto l'anno scorso tra gli appassionati.

Nel frattempo, è stato annunciato che The Walking Dead sarà in pompa magna a San Diego 2021 con un panel (categoricamente online) per presentare i futuri piani del franchise.