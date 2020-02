Marvel e DC s'incotrano a metà strada con l'Easter egg di Phoenix in Hawkeye: Freefall

Ormai, tra fumetti, cinecomic e serie TV, il concetto di Multiverso è ben noto a tutti, ma cosa ne pensate di un crossover tra Marvel e DC? Nelle più recenti pagine di Hawkeye: Freefall, la casa dei supereroi di Stan Lee strizza l'occhiolino al Joker di Todd Phillips... Ma in modo piuttosto insolito.

Ultimamente abbiamo visto il personaggio di Occhio di Falco destreggiarsi tra doppie, e persino triple, identità, ma quando non è impegnato con il suo ruolo di giustiziere trova anche il tempo per dare alcune lezioni sulla pirateria al giovane Bryce.

La conversazione avviene durante uno dei momenti più cari ai "cliché" sulla vita da supereroe: mentre Bryce è a casa, steso sul divano, Clint è impegnato in un serratissimo scontro con alcuni criminali.

Il ragazzo racconta all'amico di un nuovo film che ha visto, ma è una particolare descrizione ad attirare la nostra attenzione:

"Poi ha ucciso questi tre ragazzi in metropolitana e dopo tutto è diventato un po' strano"... Non vi suona familiare? Continua poi: "Lo sto scaricando su Torrent se dopo vuoi guardarlo"

"No, solo gli stupidi scaricano illegalmente, Bryce", ribatte Clint, "Inoltre mi sembra un film abbastanza idiota. Ti ho lasciato questo numero solo per le chiamate urgenti o di lavoro. ok?"

Bryce si riferisce alla scena nella quale Arthur Fleck uccide a colpi di pistola tre uomini che, in metropolitana, lo stavano aggredendo. Oltre ad essere uno dei momenti più toccanti della pellicola, questo è anche il primo punto di svolta per l'ormai non più indifeso protagonista.

Oltre a prende in giro il magistrale e premiatissimo Joker di Joaquin Phoenix, è senza dubbio un divertente paradosso che sia proprio il Principe Clown del Crimine a farsi portavoce di una lezione sulla legalità: non ci era sembrato altrettanto predisposto quando, alla fine della pellicola, i suoi ammiratori mettevano a ferro e fuoco la città di Gotham.

Il Joker di Phillips e Phoenix ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, ultimo dei quali l'Oscar per il miglior attore, anche se molti dei fan hanno protestato per il furto di quello come miglior film, mentre il regista, soddisfatto del traguardo, ha ringraziato cast e team del film.