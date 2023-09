Marvel e DC, qual è il punto delle ultime dichiarazioni di Martin Scorsese sui cinecomic?

Da tempo ormai Martin Scorsese si è posto al centro del dibattito sui cinecomic, che mietono successi al botteghino ma, secondo i detrattori, proporrebbero una visione stereotipata in serie. Intervistato da GQ UK, Scorsese è tornato a parlare della questione con toni molto duri, dopo le dichiarazioni che fecero scalpore nel 2019.

"Penso che ci sarà sempre il cinema, perché le persone vogliono sperimentare questa cosa insieme. Ma allo stesso tempo i cinema devono fare un passo avanti per diventare luoghi in cui le persone vorranno andare e divertirsi o voler andare a vedere qualcosa che li commuova... Il pericolo è ciò che stanno facendo alla nostra cultura, perché ci saranno generazioni adesso che penseranno che i film siano solo quelli [i cinecomic]... lo pensano già. Il che significa che dobbiamo reagire più forte. E la reazione deve arrivare dalla base, deve arrivare dagli stessi registi. E allora avrai i fratelli Safdie e Chris Nolan, capisci? Colpiscili da tutte le parti, colpiscili e poi vediamo cosa si sarà ottenuto. Vai là fuori e reinventati, vai là fuori e fallo e non lamentarti. Ma è la realtà perché dobbiamo salvare il cinema" ha dichiarato il regista.

Sui cinecomic è stato molto chiaro:"Penso davvero che il contenuto prodotto non sia veramente cinema. Non voglio dirlo ma penso comunque che si tratti di contenuti fabbricati. È quasi come se l'intelligenza artificiale realizzasse un film. E questo non vuol dire che non ci siano registi incredibili e persone che producono effetti speciali, bellissime opere d'arte. Ma cosa significa? Cosa ti danno questi film? Cosa ti daranno? A parte una sorta di consumazione, poi lo elimini dalla tua mente. E cosa ti danno?". Dichiarazioni forti che hanno generato moltissime reazioni online.



C'è chi ha dato ragione a Scorsese, soprattutto per quanto concerne la deriva presa dal Marvel Cinematic Universe negli ultimi anni. Nonostante l'apprezzamento di Scorsese nei confronti dei professionisti che lavorano ai cinecomic, il fulcro del discorso del regista di Taxi Driver riguarda le modalità con le quali questi franchise hanno dominato il panorama cinematografico nell'ultimo decennio. La deriva programmatica e poco creativa, in particolare dell'MCU ha acuito la presa di posizione di Scorsese contro i cinecomic, sempre più agguerrita. Una deriva che sembra iniziata dopo Avengers: Endgame.

La riflessione di Scorsese sull'educazione alla varietà del cinema, che non si limita soltanto ai cinecomic, è emblematica del momento che sta vivendo l'intero settore. Tuttavia, le dichiarazioni di Scorsese e di Quentin Tarantino, che aveva spiegato che dal suo punto di vista gli attori dei cinecomic non sono star del cinema, sono state oggetto di critica anche da parte di alcuni protagonisti dei franchise legati ai fumetti.



Samuel L. Jackson ha attaccato i critici dell'MCU, e indirettamente Scorsese, dichiarando che 'i film sono film'. Voi cosa ne pensate?