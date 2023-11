Marvel e DC, l'AI immagina il cast di Avengers nei ruoli di Justice League (e viceversa)

Se c'è una cosa che il Marvel Cinematic Universe è riuscito a fare in maniera perfetta è rendere iconici alcuni personaggi grazie ai volti dei loro interpreti. Oggi ormai chiunque pensi ad Iron-Man, Captain America o Hulk non può non vedere nella mente i volti di Robert Downey Jr., Chris Evans e Mark Ruffalo.

Ecco però che, nel mentre ci chiediamo se abbiate letto la nostra recensione di The Flash, ancora una volta grazie all'intelligenza artificiale si è stati in grado di rendere realtà una versione alternativa dei più potenti eroi della terra, stavolta impersonati dagli interpreti della Justice League nell'ormai decadente universo DC al cinema.

Come potete vedere andando alla fonte della notizia, Jason Momoa non sarebbe stato affatto male come Thor, ed anche Scarlett Johansson come Wonder Woman fa decisamente la sua figura.

Interessante però come la IA ci mostri anche l'inverso, ossia i volti del Marvel Cinematic Universe nei ruoli dei super eroi dell'universo di Zack Snyder. Che ne dite, ce lo vedreste Robert Downey Jr. come Superman? E di Chris Evans come Batman che ne pensate?

Nel mentre che ci riflettete prima di darci una risposta, vi lasciamo anche la nostra recensione di The Marvels, ultima pellicola MCU ad essere uscita nelle sale.