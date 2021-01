Marvel e DC, quali sono i film ancora in programma per il 2021?

Il 2020 è stato l'anno in cui la pandemia nota come Coronavirus ha completamente rivoluzionato ogni programma possibile e immaginabile, inclusi quelli degli studi cinematografici. Cerchiamo allora di capire quali sono i titoli targati Marvel e DC che vedremo approdare sugli schermi nel 2021.

Che si tratti di sale cinematografiche o piattaforme streaming (come nel caso della distribuzione ibrida dei film Warner Bros.), salvo ulteriori ed eventuali spostamenti di cui non possiamo ancora essere al corrente, il 2021 dovrebbe riportare i blockbuster in vita, per così dire.

Abbiamo infatti una sfilza di cinecomic ad attenderci (inclusi Wonder Woman 1984 per noi italiani e laddove non è ancora uscito, e lo Snyder Cut di Justice League), e dopo tutti questi mesi di "pausa", non potremmo essere più entusiasti di ammirare nuovamente i loghi Marvel e DC lì, sullo schermo.

Senza troppi indugi, eccovi quindi un'utile lista dei titoli più hot di quest'anno (con le rispettive date d'uscita, che non sappiamo ancora se saranno le stesse nel nostro paese).

MARVEL

Morbius - 19 marzo 2021

Black Widow - 7 maggio 2021

Venom: Let There Be Carnage - 25 giugno 2021

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli - 9 luglio 2021

Gli Eterni - 5 novembre 2021

Spider-Man 3 (titolo da annunciare) - 17 dicembre 2021

DC

The Suicide Squad - 6 agosto 2021

E voi, quale di questi film attendete di più? Fateci sapere nei commenti