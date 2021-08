Marvel e DC, un crossover è possibile? Kevin Feige: 'Mai dire mai!'

Mentre continua la querelle mediatica per il caso Black Widow e Scarlett Johansson e la promozione dell'attesissimo Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli è ormai entrata nel vivo a pochi giorni dall'uscita cinematografica, Kevin Feige è occupato in una serie di interviste interamente dedicate al Marvel Cinematic Universe.

Nel corso dell'estate era uscita una notizia sorprendente che voleva James Gunn coinvolto in delle conversazioni con i poteri forti di entrambi gli studio, Marvel e DC, per discutere casualmente, in modo più divertito che altro, di un crossover tra i personaggi della Casa delle Meraviglia e della Detective Comics. Chi meglio di Gunn, d'altronde? Un autore con i piedi in due mondi, gli stessi che per altro ha contribuito a riplasmare in chiave autoriale.



Rispondendo così a una domanda proprio relativa a questa possibilità di un futuro crossover tra i supereroi dei vari studios, che sarebbe comunque qualcosa di davvero storico tanto lato fumettistico quanto cinematografico, Kevin Feige ha semplicemente risposto con un secco "mai dire mai", sorridendo e senza aggiungere altro.



Non ha detto "è impossibile", considerando la rivalità tra le due compagnie, ma mai dire mai, aprendo uno spiraglio di speranza per tutti i fan che desiderano davvero da decenni che accada qualcosa di simile.



E a voi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti.